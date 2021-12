È morto Bob Dole, aveva 98 anni

WASHINGTON - L'ex senatore ed ex candidato presidenziale repubblicano Bob Dole è morto all'età di 98 anni. Lo ha reso noto la famiglia.

Avvocato e senatore del Grand Old Party per lo Stato del Kansas dal 1969 al 1996, servì per vari anni anche come leader di maggioranza, ottenendo il record per il più lungo periodo di tempo rivestito in quel ruolo da una persona.

Nel 1976 fu candidato come vicepresidente da Gerald Ford, ma in quell'elezione i repubblicani furono sconfitti dal democratico Jimmy Carter.

Dopo aver tentato una candidatura alle primarie repubblicane nel 1988, stravinte dal vicepresidente di Ronald Reagan, George H. W. Bush, Dole fu il candidato del partito repubblicano alle presidenziali del 1996 ma fu sbaragliato dal presidente uscente Bill Clinton.