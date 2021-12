Le ultime notizie sul coronavirus dal mondo

Francia, vaccino ai 5-11enni a rischio

In un primo parere espresso oggi, l'Alta Autorità francese per la Salute (HAS) raccomanda, in particolare, la vaccinazione per i bimbi di questa fascia d'età vulnerabili o che vivono in contatto con persone immunodepresse o vulnerabili non protette dal vaccino.

«La HAS - si legge in una nota - raccomanda già da ora di aprire le vaccinazioni ad alcuni bambini di questa classe d'età: chi presenta un rischio di sviluppare una forma grave della malattia o a rischio decesso e chi vive al fianco di una persona immunodepressa o vulnerabile non protetta dal vaccino o che non è potuta essere vaccinata». (fonte ats ans)