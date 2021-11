Le ultime notizie sul coronavirus dal mondo

La nuova variante affonda le borse

Venerdì nero per i mercati finanziari, con la nuova variante del coronavirus che spaventa gli investitori. I timori per gli effetti sulla ripresa economica ha scatenato una ondata di pessimismo su tutte le principali piazze azionare, ma sta coinvolgendo anche le materie prime, con il petrolio in flessione. Dopo la chiusura in forte calo dei mercati asiatici, in Europa l'indice d'area stoxx 600 cede il 3,1%. In rosso Parigi (-3,4%), Francoforte (-3,1%), Madrid (-3,2%), Londra (-2,9%) e Milano (-3,7%). Anche Zurigo (-1,8%) è in netto ribasso, seppur in misura lievemente minore, potendo contare sul suo carattere più difensivo.

Sui listini pesa il calo dell'energia (-5,5%), con il petrolio che subisce un nuovo brusco calo e torna infatti ai livelli dello scorso luglio azzerando il rally dell'autunno. In Texas il Wti è sceso fino a 74,56 dollari, per assestarsi poi intorno a 75,03 dollari (-4,26%). In calo anche il Brent, che lascia sul campo oltre il 3,8% a 79 dollari al barile. In flessione è anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam il prezzo cede del 2,5% a 90,87 euro al Mwh . Sul fronte delle materie prime in rialzo l'oro che si attesta a 1.804 dollari l'oncia. Nel Vecchio continente in flessione anche le banche (-4,5%) e le auto (-4%). (fonte ats)