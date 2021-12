Le ultime notizie sul coronavirus dal mondo

Omicron in 38 paesi, nessun decesso

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha aggiornato il bilancio della diffusione della variante Omicron nel mondo: ora è stata rilevata in almeno 38 paesi e non sono stati ancora segnalati decessi. Si parla ormai di trasmissione locale di casi in varie nazioni: Australia e Stati Uniti sono le ultime due ad avere avuto contagi non legati in alcun modo all'Africa australe. La variante, nel frattempo, sta spingendo al rialzo il numero di positivi in Sudafrica.

L'OMS ha avvisato che potrebbero essere necessarie settimane per avere un quadro complessivo chiaro su Omicron: se sia più infettiva rispetto alle precedenti (in confronto specialmente con la Delta), se provochi sintomi più gravi e se i trattamenti medici e preventivi (ovvero il vaccino) siano efficaci, e in quale misura. «Avremo le risposte di cui tutti hanno bisogno» ha assicurato il direttore delle emergenze dell'OMS, Michael Ryan.