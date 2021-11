C'è il primo condannato per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio

WASHINGTON - Prima condanna per l'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio: Scott Fairlamb, proprietario di una palestra ed ex lottatore di arti marziali miste (Mma) è stato condannato a 41 mesi di reclusione.

Lo scorso mese di agosto l'uomo si era proclamato colpevole di aggressione a un agente di polizia (al quale ha sferrato un pugno) e di ostacolo a un procedimento ufficiale. «Mi pento davvero delle mie azioni di quel giorno. Non ho altro che rimorso», ha dichiarato Fairlamb in tribunale mercoledì, rivolgendosi poi al giudice Royce Lamberth: «Spero solo che lei mostri un po' di pietà per me, signore».

Lamberth ha detto che Fairlamb ha preso la decisione giusta: «Se fosse andato in tribunale, non credo che ci sarebbe stata una giuria che avrebbe potuto assolverla». L'uomo è stato condannato anche a 36 mesi di libertà vigilata, una volta scontata la sua pena in carcere.