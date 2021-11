Scoperto nascosto in un camion «l'uomo più ricercato d'Australia»

TWEED HEADS - Un fuggitivo che è stato definito dai media locali «l'uomo più ricercato d'Australia» è stato infine arrestato durante un elaborato tentativo di attraversare un confine di stato, per passare dal Nuovo Galles del Sud (NSW) al Queensland.

Lo ha dichiarato la polizia australiana, spiegando che la caccia all'uomo, durata 17 giorni, è terminata oggi con l'arresto dell'individuo.

Il 33enne si trovava all'interno di un'automobile che era nascosta in un container trasportato da un camion. Il ritrovamento sarebbe stato possibile grazie a una soffiata. Arrivati al container dopo aver fermato il camion, i poliziotti hanno bussato, sentendo qualcuno rispondere bussando a sua volta. «Quando l'abbiamo scoperto era abbastanza scioccato, pensava di essere stato furbo» ha dichiarato il detective Rob Critchlow in una conferenza stampa.

In precedenza, per darsi alla macchia l'uomo aveva tagliato un braccialetto elettronico che portava alla caviglia ed era sparito nella zona di Sydney. «Oggi sarà considerato uno dei grandi giorni della polizia del NSW», ha in seguito aggiunto il funzionario della polizia statale David Elliott.

Il 33enne, lo ricordiamo, era considerato un "pesce grande" del narcotraffico: la polizia ha dichiarato che aveva «una posizione di rilievo» in una rete criminale, ed è accusato di aver tentato d'importare 900 kg di cocaina dall'Ecuador. Per gli agenti, «nel periodo in cui era in libertà ha rappresentato una minaccia per il pubblico».

Mercoledì, l'uomo dovrà affrontare una prima udienza. Anche il conducente del camion è stato accusato per aver aiutato un fuggitivo.

keystone-sda.ch (NSW POLICE / HANDOUT)