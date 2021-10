Statista, ma anche schiavista, la statua di Jefferson verrà tolta dalla Sala del consiglio comunale

NEW YORK - Dopo più di 100 anni di permanenza nella Sala del consiglio comunale di New York - la New York City Hall - la statua di Thomas Jefferson verrà rimossa.

Come scrive il New York Times, a decretarne la rimozione è stata la campagna, in atto da diversi anni, portata avanti da una giunta composta da consiglieri comunali afroamericani e latinoamericani. La motivazione è che, al di là dei meriti come statista, Jefferson era anche uno schiavista che possedeva più di 600 schiavi.

La proposta, è stata accettata all'unanimità dal consiglio comunale questo lunedì, anche se non è ancora chiara la destinazione finale del monumento, realizzato nel 1883.