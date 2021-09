C'è la Russia dietro all'omicidio di Alexander Litvinenko

BRUXELLES - Secondo la Corte europea per i diritti dell'uomo, dietro alla morte dell'ex-agente del KGB Alexander Litvinenko c'è la mano della Russia.

Litvinenko, lo ricordiamo, era stato avvelenato a Londra nel 2006 - verosimilmente in un ristorante sushi di Piccadilly Circus o nel bar del Millenium Hotel - con del polonio radioattivo (per la precisione polonio 210) ed era deceduto in ospedale, dopo una lunga agonia e dopo aver apertamente additato Vladimir Putin come suo assassino.

Stando alla Corte europea ci sarebbe «un forte sospetto che gli indiziati agissero come agenti dello Stato russo». Mosca, inoltre, non avrebbe mai fornito «una spiegazione alternativa convincente, né avrebbe confutato quanto scoperto dall'inchiesta britannica».

Litvinenko che aveva lasciato i Servizi segreti nel 1999 era fuggito nel Regno Unito nel 2000, ottenendo asilo politico, dove lavorava come consulente per i servizi segreti britannici e come giornalista indipendente e scrittore. Dalla sua penna, diverse le accuse nei confronti del Cremlino e in particolare di Putin, da lui ritenuto mandante dell'omicidio della giornalista Anna Politkovskaya.