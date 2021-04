È morta Milva

MILANO - Era soprannominata la "Rossa" della canzone italiana. Milva, elegante interprete della musica italiana, si è spenta all'età di 81 anni.

Viveva da tempo nella sua casa in via Serbelloni, a Milano, con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte.

Popolare in Italia e all'estero (più volte in visita nella Svizzera italiana), ha trionfato sui palcoscenici di gran parte del globo, ottenendo particolari consensi, oltre che in Italia, soprattutto in Germania, dove ha partecipato in molte occasioni a eventi ed a spettacoli musicali sui principali canali televisivi.

Milva durante la sua oltre cinquantennale carriera è riuscita a registrare un grande numero di brani, passando per generi musicali anche molto distanti fra loro con grande carisma interpretativo e vendendo oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo.

Rimane ad oggi l'artista italiana con il maggior numero di album realizzati, ben 173 tra album in studio, album live e raccolte.