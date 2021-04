La piccola Mia è stata riaffidata alla nonna

EPINAL - La piccola Mia Montemaggi, la bimba rapita da un commando di uomini e ritrovata sana e salva in Svizzera domenica, è stata riaffidata alla nonna.

Lo ha comunicato ieri il colonnello Brice Mangou, che comanda la gendarmeria dei Vosgi, il dipartimento dal quale la bambina di otto anni è stata prelevata martedì scorso su richiesta della madre Lola. Mangou ha precisato che Mia «ha ritrovato la nonna» in una località che è stata tenuta segreta.

La riservatezza è data dalle particolari circostanze di questa vicenda: il rapimento di Mia è stato affidato a un gruppo di persone, adepte di svariate teorie del complotto e già attenzionate dalla Procura nazionale antiterrorismo. La madre si era vista togliere l'affidamento lo scorso mese di gennaio.

Martedì scorso la piccola è stata prelevata dall'abitazione della nonna. Lola e Mia Montemaggi sono arrivate sabato sera in una casa occupata a Sainte-Croix, nel canton Vaud, e domenica si è compiuto il blitz della polizia. La donna e un cittadino francese sono in una prigione vodese, in attesa di estradizione in Francia. Altre quattro persone erano state precedentemente arrestate.