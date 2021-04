Sparatoria alla FedEx: almeno 8 morti

INDIANAPOLIS - Sono almeno otto le persone morte nella sparatoria avvenuta poche ore fa in un deposito FedEx di Indianapolis. Lo riferisce la polizia, citata dalla Cnn.

La sparatoria è avvenuta attorno alle 23 locali di giovedì sera (le 5 di questa mattina in Svizzera). L'autore della sparatoria, secondo quanto riportato, si sarebbe tolto la vita. La polizia ha in questo senso confermato che al momento non risulta più alcuna minaccia attiva per la popolazione.

L'inchiesta è in corso e gli accertamenti proseguiranno per l'intera giornata di venerdì, ha detto la portavoce del dipartimento della polizia metropolitana di Indianapolis. Quale sia il movente dell'autore non è stato ancora chiarito.

Oltre alle vittime, ha detto la portavoce della polizia, almeno altre nove persone sono rimaste ferite e una di loro si trova in condizioni critiche.

