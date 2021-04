Sparatoria alla FedEx, l'autore si è tolto la vita

INDIANAPOLIS - Una sparatoria è avvenuta giovedì sera in una filiale della FedEx, società di trasporto specializzata in spedizioni espresse, a Indianapolis. Secondo le prime informazioni riportate dai siti statunitensi, ci sarebbero diverse vittime coinvolte. L'ufficio dello sceriffo della contea di Marion ha confermato la sparatoria presso la struttura, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

L'autore della sparatoria, secondo quanto riportato dalla Cnn, si sarebbe tolto la vita e al momento. La polizia ha confermato che «non c'è più alcuna minaccia attiva per la comunità». I media americani riferiscono di diverse persone trasportate in ospedale con ferite da arma da fuoco, ma un bilancio ufficiale non è ancora stato comunicato.

La sparatoria è avvenuta verso le 23.30 locali (le 5.30 di questa mattina in Svizzera). La filiale della FedEx si trova nelle vicinanze dell'aeroporto, e l'intera zona è stata bloccata dagli agenti di polizia.