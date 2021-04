Un autobus si scontra con un camion: 20 vittime

IL CAIRO - Venti persone sono rimaste uccise in seguito ad un terribile incidente che ha coinvolto un autobus e un camion su un'autostrada nel sud dell'Egitto.

Lo ha dichiarato il Ministero della Sanità, ripreso dall'agenzia Reuters.

A quanto emerge, l'autobus che proveniva dal Cairo si è scontrato - per cause incerte - con il camion carico di cemento, che si stava fermando per via di un problema tecnico. A causa del terribile impatto, l'autobus ha preso fuoco, bruciando completamente in pochi minuti.

Alla chiamata dei soccorsi, ben 36 ambulanze della provincia di Assiut si sono precipitate sulla scena dell'incidente, ma la situazione è subito parsa drammatica.

Non è chiaro quante persone erano presenti sul mezzo, ma oltre alle numerose vittime, il Ministro ha segnalato anche tre superstiti, che ne sono usciti feriti.