Sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi

ROCK HILL - Cinque persone hanno perso la vita, tra cui due bambini, a seguito di una sparatoria avvenuta oggi all'interno di una casa a Rock Hill, nello Stato americano della South Carolina.

Lo ha annunciato l'ufficio dello sceriffo della contea di York, ripreso dalle principali testate statunitensi.

Secondo le informazioni fornite dagli agenti, che parlano di «sparatoria di massa» anche una sesta persona è stata colpita in modo grave, ed è stata trasportata in ospedale.

La polizia ha anche annunciato che il sospetto principale è stato fermato: «Abbiamo identificato la persona che riteniamo responsabile della sparatoria. Lo abbiamo trovato in una casa vicina», ha twittato l'ufficio dello sceriffo della contea di York, spiegando che quindi «non c'è nessuna minaccia attiva per la comunità». In ogni caso, le autorità non hanno rilasciato il nome del sospetto né hanno parlato del possibile movente.

Le vittime sarebbero due bimbi di 5 e 9 anni, i loro nonni di 70 e 69 anni, e un operaio di 39 anni che si trovava nella casa per dei lavori al momento dell'accaduto. A quanto ha dichiarato il portavoce dello sceriffo della contea di York alla Cnn, si trattava di una famiglia «molto importante» e «molto conosciuta» nella contea, con l'uomo che era un dottore molto conosciuto e rispettato nell'area.

«Questa è una situazione molto tragica e la famiglia chiede di rispettare la loro privacy», ha aggiunto il portavoce.

Un'indagine è stata aperta sull'accaduto, e le morti sono trattate come omicidi, secondo l'ufficio del coroner della contea di York.