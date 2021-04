Berlusconi di nuovo in ospedale

MILANO - Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Come riferito dai media della vicina penisola - e confermato da alcune fonti romane di Forza Italia - l'ex "premier" italiano si troverebbe in ospedale per accertamenti.

Il ricovero di Berlusconi, arrivato ieri in ospedale a bordo di un elicottero, è stato deciso nel corso di una visita di controllo. Si tratta della seconda ospedalizzazione nel giro di poche settimane. Alla fine dello scorso mese di marzo era stato infatti ricoverato per un paio di giorni per un monitoraggio clinico di routine.

A darne notizia in quell'occasione fu il suo avvocato, Federico Cecconi, che parlo sommariamente di «problematiche di salute su cui non mi dilungherei» all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano.

Il leader di Forza Italia, 84 anni, aveva trascorso alcuni giorni di ospedale anche nel mese di gennaio per alcuni problemi di natura cardiaca. Lo scorso anno, lo ricordiamo, fu colpito anche dal Covid-19.