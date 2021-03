Coronavirus, in Lombardia superata la soglia dei 30mila morti

MILANO - Non accenna a frenare, anzi, il contagio da Covid in Italia come confermato dal bollettino ufficiale quotidiano. I nuovi contagi sono 21.267 mentre i morti 460.

La regione più colpita è la vicina Lombardia con 100 decessi nell'ultimo giorno che portano il totale a superare la soglia dei 30mila da inizio pandemia, per l'esattezza a 30'085.

Milano fra le più colpite A Milano i nuovi casi sono 1'062, di cui 401 in città. Sono 790 a Brescia, 495 a Varese, 357 a Pavia, 301 a Monza e in Brianza, 279 a Como, 240 a Bergamo, 199 a Mantova e 195 a Cremona. Lecco, Lodi e Sondrio si attestano sotto i 100 contagi.

Se la media nazionale dei tamponi positivi sale da 5,6 a 5,8%, in Lombardia decresce sensibilmente, pur restando più alta, da 7,7% a 7,1%. In totale i nuovi positivi sono 4'282. Il 63% di questi dalla variante inglese.

Più contagi si traducono in un maggior numero di ospedalizzazione anche in terapia intensiva: si parla di 9 in più nelle cure intense (totale 845) e 13 in più in altri reparti (totale 7'178).

Questa situazione fa si che, con buona probabilità, la regione resti zona rossa almeno fino a Pasqua. Lo sostiene il Corriere della Sera che al moderato ottimismo per una situazione in evidente miglioramento (Rt e tamponi positivi) abbina i numeri preoccupanti de presente.