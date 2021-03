Da ieri il Canale di Suez è bloccato da una nave che si è incagliata

IL CAIRO - Da ieri mattina il Canale di Suez è bloccato dopo che una grande nave portacontainer, la Ever Given, si è incagliata di traverso a causa di una improvvisa raffica di vento, come dichiarato dalla compagnia di navigazione taiwanese Evergreen Marine Corp che la possiede.

La Ever Given è lunga 400 metri e larga 59 e i tentativi di spostarla si sono rivelati finora infruttuosi. A bordo ci sono centinaia di container provenienti dalla Cina e diretti nel porto nederlandese di Rotterdam. Vari rimorchiatori hanno tentato inutilmente di riportare la portacontainer nella sua rotta, dopodiché sono entrati in azione degli escavatori. Si spera ora nell'aiuto dell'alta marea, altrimenti potrebbe essere necessaria la rimozione del carico. Ma ci vorrebbero giorni.

L'incidente sta già avendo ripercussioni importanti sul traffico mercantile mondiale: sono centinaia le imbarcazioni rimaste bloccate all'imbocco del canale o alle porte di esso, sia a nord che a sud. Tra di esse ci sarebbero diverse petroliere. Dal Canale di Suez transita quasi il 7% del traffico merci mondiale e l'inconveniente potrebbe avere gravi ripercussioni sull'economia planetaria, nei prossimi giorni. L'agenzia Bloomberg prevede che il blocco prolungato del Canale possa causare «un'ondata d'interruzioni nella catena di forniture energetiche globale».

Secondo uno storico della navigazione marittima, interpellato dalla BBC, la Ever Given è la più grande nave che si sia mai incagliata nel Canale di Suez nei 150 anni di attività.

REUTERS