Negli Usa mezzo milione di morti da Covid: «Il dolore non ci anestetizzi»

WASHINGTON D.C. - «Ciò che chiedo agli americani è di ricordare per un attimo tutti quelli che abbiamo perso, quelli che ci siamo lasciati alle spalle. Oltre a ricordare, oltre al cordoglio, chiedo loro di restare vigili, mantenere le distanze sociali, mettere la mascherina e vaccinarsi, quando sarà il loro turno», con queste parole il presidente Joe Biden ha accompagnato il tragico superamento degli Stati Uniti di 500'000 vittime causate dal Covid.

Una cerimonia, quella della Casa Bianca, nel segno della sobrietà e dell'unità. Unità bipartisan che, stando a Biden, è un altro dei punti fondamentali della lotta alla pandemia: «Dimentichiamo ciò che è repubblicano e ciò che è democratico, dimentichiamo le campagne di disinformazione e il campanilismo: il virus non fa distinzioni di schieramento, stiamo morendo tutti. Come nazione non possiamo permettercelo, non lasciamo che il dolore ci anestetizzi».

Terminato il discorso, per ricordare i defunti 500 rintocchi della campana della Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo e un momento di raccoglimento - del presidente, della first lady, della vice e compagno - fra 500 lumini.

keystone-sda.ch (Doug Mills / POOL)