La rassicurazione di William: il principe Filippo «sta bene»

LONDRA - Il principe Filippo, ricoverato in ospedale a Londra quasi una settimana fa in seguito a un malore di natura imprecisata, «sta bene».

La rassicurazione arriva direttamente dal nipote William, che ha risposto alle domande dei giornalisti durante la visita a un centro vaccinale nel Norfolk. Il duca di Cambridge ha spiegato che le condizioni del 99enne principe consorti sono buone ma che i medici preferiscono tenerlo ancora nell'ala privata dell'ospedale King Edward VII di Londra, così da «tenerlo d'occhio».

Nessuna indicazione sulla tipologia di malessere che ha colpito Filippo e, in sostanza, ben poco di più rispetto allo scarno comunicato di Buckingham Palace di qualche giorno fa. Il ricovero prolungato - non legato al Covid-19, è stato immediatamente precisato - è legato più che altro all'età del consorte della regina Elisabetta II e alla sua salute malferma. Nei giorni precedenti al ricovero non si era sentito bene e questo ha indotto i medici a decidere per il ricovero.

Sabato Filippo ha ricevuto la visita del figlio Carlo, l'erede al trono britannico.