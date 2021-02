Le inondazioni paralizzano Giacarta

GIACARTA - Le piogge torrenziali che si sono abbattute sull'Indonesia stanno paralizzando Giacarta. Interi quartieri della capitale e molte strade principali si sono allagati nella notte, costringendo oltre 1'300 residenti a evacuare in rifugi temporanei.

In alcune parti della città il livello dell'acqua è arrivato tra 1,2 e 2,7 metri. I soccorritori sono impegnati soprattutto per aiutare anziani e bambini bloccati in casa nei quartieri sud-orientali. Anche le auto sono state sommerse. Finora non sono state segnalate vittime.

Megalopoli di circa 30 milioni di abitanti, Giacarta è regolarmente colpita da inondazioni durante la stagione delle piogge. L'anno scorso sono morte una settantina di persone e le piogge torrenziali hanno persino prodotto degli smottamenti. Mentre lo straripamento dei fiumi ha portato l'acqua fino ai secondi piani di alcuni edifici.

keystone-sda.ch (Bagus Indahono)