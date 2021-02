L'ex Trump Plaza Hotel and Casino di Atlantic City è stato demolito

ATLANTIC CITY - Ha avuto luogo la demolizione controllata dell'ex Trump Plaza Hotel and Casino di Atlantic City. La struttura alberghiera, una volta di proprietà dell'ex presidente degli Stati Uniti, era chiuso dal 2014, a 30 anni esatti dalla sua apertura nel 1984.

Lo stato di abbandono dell'edificio ha reso inevitabile la demolizione, hanno dichiarato di recente le autorità della località turistica del New Jersey. Il Trump Plaza Hotel and Casino è stato uno dei punti di forza del lungomare cittadino per anni, nonché meta di Vip di calibro mondiale come Mick Jagger, Madonna, Oprah Winfrey, Muhammad Ali e così via.

Per demolire i 34 piani del palazzo sono stati usati circa 3000 candelotti di dinamite, spiega il New York Times. L'implosione ha richiesto solamente pochi secondi ma ha richiamato una folla di curiosi. In puro stile Atlantic City, gli hotel vicini hanno offerto pacchetti speciali per godere dello "spettacolo" in maniera privilegiata.

Il lotto di terreno appartiene ora all'investitore miliardario Carl Icahn, che non ha però annunciato quali sono le sue intenzioni.

