Attentati sventati, in manette 14 estremisti islamisti

COPENHAGEN - I servizi d'Intelligence danesi hanno detto di avere sventato uno o più attentati con esplosivo grazie all'arresto di 14 estremisti, spinti da forti motivazioni «islamiste militanti».

Tredici persone sono state arrestate lo scorso fine settimana in un sobborgo di Copenhagen mentre una quattordicesima è finita in manette in Germania.

«L'operazione è scattata per i sospetti che un attacco terroristico fosse in via di preparazione da parte di militanti dell'estremismo islamico», ha affermato in un comunicato il Pet, il servizio d'Intelligence danese. Secondo i media di Copenhagen, fra i 13 arrestati in Danimarca vi sono otto uomini e cinque donne.

Da parte loro gli inquirenti tedeschi hanno detto che tre dei sospetti sono fratelli provenienti dalla Siria. Due di loro sono stati arrestati in Danimarca e uno in Germania, dopo che avevano ordinato online componenti chimici utilizzabili per costruire ordigni.