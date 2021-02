Sono almeno 7 i morti causati dal crollo del ghiacciaio himalayano

Sono finora sette i morti accertati a seguito del crollo di un pezzo del ghiacciaio himalayano precipitato nel fiume Dhauliganga, nello Stato settentrionale indiano dell'Uttarakhand.

Ne dà notizia lo State Disaster Management Center citato dal "Times of India", precisando che i corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Intanto, per quanto riguarda i dispersi, sarebbero decine (se non centinaia). Si parla di almeno 200 persone di cui non si ha attualmente notizia.

Il premier indiano Narendra Modi ha scritto su Twitter: «Sto costantemente monitorando la sfortunata situazione in Uttarakhand. L'India è con l'Uttarakhand e la nazione prega per la sicurezza di tutti. Parlo continuamente con le autorità locali ricevo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso».