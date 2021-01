Covid, il Regno Unito è il primo Paese al mondo per decessi in rapporto alla popolazione

LONDRA - Il Regno Unito è il Paese al mondo con il maggior numero di morti per 100 mila residenti. Lo riporta la Cnn sulla base dei dati della Johns Hopkins University.

Mentre crescono le preoccupazioni in Gran Bretagna per la variante inglese del virus, la settimana scorsa si è registrato nel Paese un record di oltre 1.800 vittime in 24 ore, con una media settimanale di 1.240 decessi al giorno.

Nonostante i confronti tra i Paesi siano imperfetti, dato che si basano sui dati di ogni singola nazione, il numero di vittime registrato nel Regno Unito su una popolazione di 66 milioni, supera di gran lunga il numero di vittime (in rapporto alla popolazione) di altri grandi Paesi, inclusi gli Stati Uniti.

Finora il Regno Unito ha avuto 96.166 morti totali dall'inizio della pandemia.

Vaccinati quasi 6 milioni di persone - «Abbiamo vaccinato 5,8 milioni di persone nel Regno Unito, con un record di 478mila prime dosi somministrate in un solo giorno ieri». È quello che ha scritto su Twitter il premier britannico Boris Johnson.

Ogni immunizzazione «ci porta più vicini a sconfiggere il virus». «Se siete chiamati per il vaccino, per favore presentatevi», conclude il tweet del premier. La maggior parte dei vaccinati, però, non hanno ancora ricevuto la seconda dose di vaccino, quindi hanno un livello molto più basso di protezione.