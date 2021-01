Frana in Valchiavenna, evacuate 25 case

SONDRIO - Sono una settantina le persone sfollate per una frana nel territorio comunale di Novate Mezzola (Sondrio). Non ci sono feriti, sebbene alcuni sassi, anche per il maltempo delle ultime ore con forti piogge e nevicate in quota, sono finiti sul tetto di una casa.

In tutto 25 gli edifici evacuati e i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) con il supporto dei colleghi giunti dal Comando provinciale di Sondrio, hanno accompagnato gli sfollati a recuperare alcuni beni negli alloggi, come vestiti, medicinali e altre cose di utilità per il soggiorno negli alberghi della Valchiavenna, dove sono stati ospitati e dove trascorreranno la notte.

Domani è programmato un nuovo sopralluogo dei tecnici dei Vigili del fuoco e dei geologi, all'esito del quale il giovane sindaco Fausto Nonini valuterà se ritirare l'ordinanza di sgombero degli edifici, adottata per prudenza.