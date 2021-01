Dopo una settimana, il messaggio fra le macerie: «Siamo vivi, liberateci»

PECHINO - Dopo lo scoppio e il crollo sono rimasti tagliati fuori dal mondo, niente vie d'uscita e mezzi di comunicazione resi inutilizzabili.

Dopo una settimana però, almeno 12 dei minatori che lavoravano in un complesso per l'estrazione dell'oro in Cina sono riusciti a mettersi in contatto con i soccorritori con un bigliettino.

Come riferito dall'agenzia Xinhua, è successo a Qixia nella provincia meridionale di Shandong. L'esplosione, che ha finito per bloccare 22 manovali al lavoro nel cantiere della miniera, è avvenuta lo scorso 10 gennaio.

Canale di contatto fra il dentro e il fuori, un piccolo condotto, che ha permesso ai soccorritori di calare cibo, acqua e carta e penna. Nel messaggio, gli intrappolati parlano di 12 superstiti con 4 feriti e di condizioni in rapido deterioramento per mancanza di cibo e acqua fresca. La nota si chiude con l'augurio: «Continuate con le operazioni, ora abbiamo una speranza, grazie».

È per ora ignota la sorte degli altri 10 minatori rimanenti. Al lavoro per liberarli ci sono circa 300 operai impegnati nella rimozione dei detriti e nello scavo di un nuovo condotti.

Gli incidenti in miniera di questo tipo non sono rari in Cina, una nazione con una gran "fame" di materie prime e con uno zelo altalenante per quanto riguarda le norme di sicurezza. Sebbene con il tempo queste siano migliorate ogni anno nelle miniere perdono la vita circa 5'000 persone.

keystone-sda.ch (Wang Kai)