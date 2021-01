La pandemia corre più veloce

PARIGI - La pandemia ha accelerato notevolmente questa settimana in tutto il mondo, con 724'700 nuovi casi registrati al giorno (+10% rispetto alla settimana precedente): un record, secondo un conteggio dell'agenzia Afp aggiornato fino a giovedì.

La maggior parte delle regioni del mondo ha registrato un'accelerazione: +26% in America Latina, +18% in Medio Oriente, +16% in Africa, +10% in Asia, +9% negli Stati Uniti/Canada e +4% in Europa. Usa e Canada hanno superato l'Europa, con 256'900 casi al giorno contro 251'300. Queste due regioni concentrano il 70% dei nuovi casi.

Lo Zambia è il paese in cui l'epidemia sta accelerando di più (+139%, 1200 nuovi casi al giorno). Seguono la Spagna (+94%, 26'700) e il Perù (+90%, 3100). Il decremento più marcato si osserva in Danimarca (-41%, 1200 nuovi casi al giorno), davanti a Lituania (-29%, 1300) e Turchia (-21%, 9800).

Oltre due milioni di morti - Oltre due milioni di persone sono morte a livello globale a causa del coronavirus dall'inizio della pandemia: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, a fronte di un totale di oltre 93 milioni di casi.

La soglia di un milione di decessi era stata superata lo scorso 29 settembre. In poco più di tre mesi e mezzo, quindi, nel mondo sono decedute un milione di persone a causa del virus. Nello stesso periodo sono stati rilevati circa 60 milioni di nuovi casi.