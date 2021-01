Berlino vara nuove regole per chi entra in Germania

BERLINO - Chi entra in Germania da zone interessate dalle varianti del virus Covid-19 o da zone con alta incidenza del virus dovrà presentarsi con un test negativo ai controlli d'ingresso nel Paese: lo ha stabilito oggi un'ordinanza approvata dal governo tedesco.

Questa misura è stata pensata soprattutto per limitare la diffusione della variante cosiddetta 'sudafricana' o 'inglese', spiegano dal ministero della Salute, secondo quanto riporta Tagesschau. Per tutti coloro che invece entrano da zone classificate a rischio sarà necessario presentare entro 48 ore dall'ingresso un test negativo. «Viaggi all'estero in zone a rischio non sono adatti a tempi di pandemia», ha detto oggi il ministro della Salute Jens Spahn.