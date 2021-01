Deputato repubblicano partecipa al voto su Biden, poi scopre di essere positivo

WASHINGTON - Un deputato repubblicano del Kansas è risultato positivo al test del Covid dopo aver partecipato al voto della Camera dei Rappresentanti per la certificazione dell'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca.

Jake LaTurner, eletto per la prima volta il 3 novembre, ha appreso il risultato del tampone nella tarda serata di ieri, mentre i suoi colleghi continuavano a dibattere se contestare la vittoria del presidente eletto.

«Seguendo le raccomandazioni del medico del Capitol e dei Cdc, LaTurner non tornerà in aula fino a quando non risulterà negativo», ha indicato un portavoce. Poco prima di venire a sapere che era stato contagiato dal Covid il neo-deputato aveva votato per contestare il risultato elettorale dell'Arizona, in linea con l'intera delegazione repubblicana del Kansas.

Il caso di contagio desta non poche preoccupazioni a Capitol Hill. Parlamentari e funzionari del parlamento americano sono stati evacuati in fretta e furia quando i primi facinorosi hanno fatto irruzione in Campidoglio e poi sono stati costretti a restare per ore a contatto di gomito in ambienti ristretti fino a quando non è finita l'occupazione.