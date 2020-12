Un'enorme frana travolge un villaggio, diversi feriti

ASK - Una frana spaventosa ha colpito il villaggio di Ask, situato a nord della capitale norvegese Oslo.

Diversi i feriti, con numerose case che sono state completamente distrutte.

Le prime chiamate ai servizi di emergenza sono giunte verso le 4, con i soccorsi e la polizia che sono immediatamente accorsi sul posto, obbligando all'evacuazione circa 200 persone.

«La situazione è molto drammatica. Stiamo evacuando i residenti della zona», ha dichiarato al giornale VG il sindaco locale Anders Østensen. «Molti di loro hanno perso la casa, e sono ovviamente sconvolti e spaventati».

Kjetil Ringseth, che dirige le operazioni di salvataggio, ha dichiarato al thelocal che non si sa ancora il numero preciso di feriti che sono stati trasportati in ospedale in ambulanza o in elicottero. Secondo le prime informazioni, dovrebbero essere tra le 5 e le 9 persone.

Sono circa 5'000 gli abitanti del villaggio di Ask.

