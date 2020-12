Tragico record di vittime in Germania: sono più di 1000 in 24 ore

BERLINO - Impressionante aumento delle vittime in Germania a causa del Covid-19. Per la prima volta i decessi in 24 ore hanno superato quota mille. Lo hanno reso noto stamane le autorità sanitarie del Robert Koch-Institut.

In particolare si contano 1.129 nuovi morti. La settimana scorsa era stato raggiunto l'ultimo record di 962 morti. Oltre 32mila le vittime complessive. Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, i contagi in Germania si stanno avvicinando a quota 1,7 milioni.

Colpa di un ritardo? - «La spiegazione più plausibile, sull'alto numero delle vittime, registrato oggi, è che si tratti di dati arrivati in ritardo», a causa del rallentamento delle attività degli enti sanitari nei giorni festivi. Lo ha detto il presidente del Robert Koch-Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino.

Ancora lockdown in Danimarca - La Danimarca ha prorogato di due settimane, fino al 17 gennaio, il lockdown nazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito ad un'impennata di casi registrata nell'ultimo mese.

Secondo quanto ha annunciato il premier Mette Frederiksen, riporta la Cnn, la situazione relativa ai tassi di contagio, ai ricoveri e ai decessi è attualmente «più seria rispetto alla primavera» scorsa. Con la proroga del lockdown iniziato il 16 dicembre resteranno chiuse le scuole, i centri commerciali, i ristoranti, i bar e tutti i negozi ritenuti non essenziali.

La Danimarca ha registrato ieri 2.621 nuovi contagi e ulteriori 28 ricoveri. Attualmente nel Paese sono ricoverati un record di 900 pazienti affetti dal virus. Secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia la Danimarca ha registrato 159.074 casi di contagio, inclusi 1.226 decessi.