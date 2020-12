Otto sanitari hanno ricevuto per errore cinque volte la dose del vaccino

STRALSUND - A otto dipendenti di una casa di cura per anziani sono state iniettato per errore 5 dosi di vaccino anticovid a testa. È accaduto ieri in Germania, nella cittadina di Stralsund.

Quattro di loro sono in osservazione in ospedale in via precauzionale, avendo manifestato leggeri sintomi influenzali subito dopo (dovuti soprattutto alla quantità in eccesso ricevuta).

Biontech ha fatto sapere che, in fase di sperimentazione, ha somministrato dosi maggiori di quanto attualmente previsto sui candidati, senza conseguenze gravi.

L'azienda ha inoltre comunicato che in ogni dose sono presenti 30 microgrammi di preparato. Nei test effettuati sono stati somministrati fino a 100 microgrammi, senza rilevare gravi effetti collaterali.

Inoltre Biontech ricorda che sulla confezione dei vaccini è riportata la scritta "Questa è una fiala multidose, il contenuto deve essere diluito prima dell'uso".