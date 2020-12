Esplosione a Nashville, forse una trappola per la polizia

NASHVILLE - Un camper posteggiato nel centro di Nashville è esploso all'alba (alle 6.30 ora locale, 13.30 in Svizzera) in quello che sembra un atto «intenzionale», secondo la polizia della città del Tennessee. L'esplosione ha provocato ingenti danni alle facciate degli edifici circostanti. Molti detriti - vetro, rami di alberi, mattoni - hanno disseminato il terreno, le tubature dell'acqua sono saltate e i veicoli parcheggiati nei paraggi sono stati danneggiati. Almeno tre persone sono state portate in ospedale con ferite lievi, secondo i vigili del fuoco citati dai media.

L'FBI, assieme all'Agenzia federale per le armi e gli esplosivi (ATF) e alla polizia, sta indagando sulla deflagrazione, ha fatto sapere il portavoce Joel Siskovic. Il presidente Donald Trump «è stato informato» della situazione, ha riferito la Casa Bianca attraverso il portavoce Judd Deere. Trump, che sta trascorrendo le vacanze in Florida, continuerà a ricevere aggiornamenti regolari.

L'obiettivo era la polizia - Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un atto premeditato che aveva come obiettivo le forze dell'ordine. La polizia ha infatti risposto a una chiamata per presunti spari poco prima delle 6 del mattino, ma non ha trovato segni immediati di una sparatoria. Gli agenti hanno però notato un veicolo sospetto e hanno chiamato gli artificieri. Mentre aspettavano il loro arrivo, il veicolo è esploso, ha detto il portavoce Don Aaron. Nella zona sono intervenute squadre cinofile, ha aggiunto, ma non è stata trovata «alcuna indicazione» della presenza di eventuali altri ordigni.

Per fortuna era Natale - «Sarà fatto ogni sforzo per garantire che tutto sia perfettamente sicuro», ha affermato dal canto suo il sindaco di Nashville John Cooper. «Siamo molto fortunati che ci siano stati così pochi feriti», ha aggiunto. «È successo la mattina di Natale, un peccato, ma penso che qualsiasi altra mattina sarebbe stata molto peggio» perché ci sarebbe stata molta più gente in quello che è un quartiere con molti negozi e ristoranti.