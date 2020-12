La Fda ha dato luce verde all'autorizzazione di emergenza al vaccino anti-Covid di Moderna

WASHINGTON - Gli esperti della Food and Drug Administration (Fda) hanno dato il loro via libera all'autorizzazione di emergenza del vaccino di Moderna, con un solo astenuto. Lo riferisce la Cnn. Ora tocca alla stessa Fda dare la sua approvazione, come ha già fatto con il vaccino della Pfizer.

Più benefici che rischi - La commissione indipendente di 20 esperti ha concluso che i benefici del vaccino superano i rischi, spianando la strada alla Fda per l'autorizzazione all'uso di emergenza per le persone dai 18 anni in su. L'autorizzazione è attesa per oggi. La Fda ha inoltre notificato il via libera l'agenzia federale Centers for Disease Control and Prevention e all'Operation Warp Speed (la partnership pubblico-privata per accelerare sviluppo e diffusione del preparato anti-Covid), «così potranno mettere in atto i propri piani per una puntuale distribuzione del vaccino».

Il vaccino è efficace al 94% nell'ultima sperimentazione clinica, alla quale hanno partecipato 30mila volontari, senza subire gravi effetti collaterali. Moderna ha usato una tecnologia molto simile a quella di Pfizer / BioNTech, spiegano gli esperti.

I dubbi dell'esperto - L'unico membro della commissione che si è astenuto, il dottor Michael Kurilla, ha spiegato così la sua decisione: «Sono molto a disagio con il linguaggio usato. Penso che nel bel mezzo di una pandemia, e con la disponibilità di vaccini limitati, le dichiarazioni generali per le persone di età pari o superiore a 18 anni siano troppo generiche. «Non sono convinto che per tutti quei gruppi di età, i benefici superino effettivamente i rischi, e preferirei che fosse più mirato alle persone ad alto rischio di malattia Covid grave e pericolosa per la vita» ha spiegato il direttore della Divisione d'innovazione clinica presso il National Center for Advancing Translational Sciences. «Avrei preferito vedere, piuttosto che un'autorizzazione d'emergenza, un programma di accesso più esteso. Penso che ci avrebbe dato molte più opportunirà di continuare a raccogliere i dati».