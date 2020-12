Covid, decessi in calo in Italia

ROMA - Sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece di 649 (ieri erano 761 e giovedì 887), che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 64.036.

Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 684.848 attualmente positivi, 5.475 meno di ieri. L'incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891.

Vaccini in ritardo - Nel frattempo, nella vicina Penisola - ma non solo - si registra un primo problema sul fronte vaccini, che potrebbe avere un impatto sul piano vaccinale nazionale. Come riportano i media italiani, la consegna di 40 milioni di dosi da parte dell'azienda francese Sanofi ha subito uno slittamento a causa dei risultati poco soddisfacenti delle sperimentazioni, che hanno mostrato una bassa risposta immunitaria negli adulti sopra i 49 anni.

Il vaccino di Sanofi costituisce circa il 20% del numero complessivo che l'Italia ha opzionato (200 milioni) attraverso gli accordi di questi mesi. L'arrivo è ora previsto per l'ultimo trimestre del 2021.