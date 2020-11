Più di quattro milioni di contagi solo a novembre

WASHINGTON - Negli Usa a novembre sono stati superati i 4 milioni di nuovi casi di coronavirus, oltre il doppio rispetto al mese di ottobre. Lo rileva il New York Times sulla base dei dati aggiornati a oggi, sabato 28 novembre, e sottolineando come nel lungo weekend del Ringraziamento molti Stati non pubblichino i dati.

Attualmente la media è di 170mila nuovi casi al giorno, con oltre un milione di casi nell'ultima settimana che porta il numero dei contagi dall'inizio della pandemia a oltre 13 milioni.

Coprifuoco a San Francisco - Intanto, la città di San Francisco ha annunciato da domani un coprifuoco e altre restrizioni a causa di un aumento dei casi di coronavirus.

Le attività non essenziali saranno chiuse e le riunioni vietate dalle 22 alle 5: una misura che rimarrà in vigore fino al 21 dicembre, come ha annunciato ieri sera il sindaco London Breed.

Anche la contea di San Mateo vicino a San Francisco è interessata dalle stesse misure.