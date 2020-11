Allagamenti e voragini, Crotone è sott'acqua

CROTONE - Strade allagate, veicoli bloccati, voragini nell'asfalto e vie praticamente impercorribili.

Sono alcuni degli scenari che si sono trovati davanti i cittadini di Crotone e provincia, dopo che una vera e propria bomba d'acqua ha colpito la zona. Sono infatti quasi duecento i millimetri di pioggia caduti questa mattina in poche ore, come riporta Corriere.it.

I vigili del fuoco e la protezione civile si sono attivati rapidamente e sono sollecitati continuamente da chiamate di soccorso, principalmente per persone bloccate dall'acqua nelle proprie auto.

Alcune strade, come mostrano le immagini, sono dei veri e propri fiumi di fango e detriti, che non hanno lasciato scampo ad auto, bici e moto e hanno raggiunto scantinati e garage.

Fortunatamente, per il momento non ci sono feriti, ma la situazione meteorologica non sembra migliorare nelle prossime ore, ed è per questo stato rinnovato l'invito a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni.

Per i crotonesi la mente torna al terribile alluvione del 1996, che provocò il decesso di sei persone oltre ad ingenti danni per milioni di euro.

keystone-sda.ch (CARMELO IMBESI)