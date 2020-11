Superati i due milioni di contagi

MOSCA - La Russia ha superato i due milioni di contagi di Covid-19 e registra oggi un nuovo picco sia di nuovi casi sia di vittime della malattia. Stando ai dati del centro operativo nazionale anti coronavirus, nelle ultime 24 ore in Russia sono stati accertati 463 decessi provocati dal Covid-19 e 23'610 nuovi contagi: si tratta dei numeri più alti finora registrati in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Il totale dei contagi sale così a 2'015'608. Le vittime, stando ai dati ufficiali, sono in tutto 34'850.

La Russia, che ha circa 145 milioni di abitanti, è il quinto Paese per contagi accertati in termini assoluti dopo Usa, India, Brasile e Francia. La zona con più casi in Russia è quella di Mosca, con 6438 contagi nelle ultime 24 ore.