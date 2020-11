Thanksgiving plafonato a dieci quest'anno

NEW YORK - Il governatore di New York Andrew Cuomo ordina una stretta su ristoranti e bar per contenere il coronavirus: nello Stato dovranno chiudere alle 22, così come le palestre.

Nelle case il numero massimo di persone che si possono riunire è fissato a dieci.

«Stiamo assistendo a un balzo dei casi a livello nazionale e mondiale», afferma Cuomo spiegando la decisione. Una decisione che segue l'allarme suonato dal sindaco di New York, Bill de Blasio. «Questa è la nostra ultima chance per fermare una seconda ondata. Possiamo farlo, ma dobbiamo agire ora», ha twittato de Blasio.

Il limite delle 10 persone nelle residenze private precede i festeggiamenti del Giorno del Ringraziamento, che cade l'ultimo giovedì di novembre e per il quale c'è grande allerta. Il timore è legato al ritorno a casa degli studenti universitari e all'atteso spostamento di migliaia di persone per le celebrazioni in famiglia.