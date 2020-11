La rivelazione: il killer di Vienna aveva una rete jihadista in Germania

VIENNA - L'attentatore austro-macedone responsabile dell'attacco terroristico a Vienna, Kujtim Fejzulai, era in contatto con una rete di jihadisti tedeschi: lo sostiene Spiegel online.

L'attentatore era stato in Turchia nel 2018 nel tentativo di entrare in Siria per arruolarsi nell'Isis e lì aveva conosciuto due jihadisti tedeschi e uno belga. Lo riporta una sentenza del tribunale del Land di Vienna di aprile.

Il giovane avrebbe incontrato i tre jihadisti ad Hatay tra Turchia e Siria, in un covo Isis. Poi sarebbe stato accompagnato in un hotel in Turchia e dopo poco arrestato dalla polizia. Nell'aprile del 2019 Fejzulai è stato condannato a 22 mesi di prigione per aver tentato di entrare nelle milizie dello "Stato islamico" ma poi rilasciato dalla giustizia austriaca il 5 dicembre.

Londra alza l'allarme terrorismo a grave - In seguito all'attentato di Vienna, il governo e gli apparati di sicurezza del Regno Unito hanno deciso di elevare di nuovo l'allerta sul rischio di attacchi terroristici nel Paese da "considerevole" a "grave": ossia dal secondo al quarto livello di pericolo in una scala di 5. Il livello 4 presuppone una minaccia di attentati "altamente probabile". Secondo la Bbc, che cita fonti d'intellingence, si tratta tuttavia al momento d'una indicazione precauzionale, non necessariamente legata a segnalazioni di allarmi specifici nel Paese.