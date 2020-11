Rapina in banca a Milano: i ladri fuggono dalle fogne

MILANO - Ha avuto luogo in mattinata, attorno alle 08:35, una rapina in banca in centro a Milano, all'altezza di Piazza Ascoli.

L'agenzia Credit Agricole di via Stoppani aveva appena aperto quando i rapinatori hanno iniziato il colpo: non è ancora chiaro se ci fossero anche dei clienti all'interno dello stabile. All'esterno sono arrivate velocemente una decina di auto della polizia che hanno predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi per i passanti.

Inizialmente, le prime informazioni parlavano della presenza di ostaggi e del fatto che gli assaltatori si siano barricati nella banca, invece, in seguito, la polizia ha smentito la presenza di ostaggi o di feriti.

I rapinatori sono riusciti a fuggire, a quanto emerge passando dai tombini e dalle fogne, e la polizia ha dispiegato diverse squadre alla loro ricerca.

Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la dinamica della rapina ascoltando i dipendenti della banca presenti all'interno della filiale e attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ancora da quantificare anche il bottino che i malviventi sono riusciti ad accaparrarsi.