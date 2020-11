In monopattino a 100 km/h: multa di 1000 euro

MONCALIERI - Un 40enne piemontese è stato sanzionato con una multa di 1000 euro. Il motivo? Sfrecciava per le strade di Moncalieri, in provincia di Torino, a 100 chilometri all'ora.

Il quotidiano La Stampa riferisce che la polizia municipale lo ha fermato e gli ha sequestrato il mezzo, acquistato online al costo di 1000 euro e non a norma per circolare sul territorio italiano. La legislazione vigente pone infatti un limite di velocità di 25 km/h. L'uomo ha provato a protestare ma ha dovuto fare ritorno a casa in taxi, con in più una serie di contravvenzioni per violazione del codice della strada, mancata immatricolazione e assicurazione del monopattino.