La scultura ha impedito al vagone della metropolitana di precipitare

ROTTERDAM - Era da poco trascorsa la mezzanotte quando un treno della metropolitana della periferia di Rotterdam ha sfondato la barriera finale dei binari.

Fortunatamente in fondo al percorso era stata posizionata una scultura dell'artista Maarten Struijs, rappresentante due code di balena alte circa una decina di metri, che ha impedito al treno di precipitare nel vuoto.

Dato l'orario, non c'erano passeggeri a bordo. Il macchinista ha potuto abbandonare il treno autonomamente, dopo un grande spavento. È stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma non risulta ferito.

Al momento non sono note le cause dell'incidente.

keystone-sda.ch / STF (Peter Dejong)