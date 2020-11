Bambina di 3 anni estratta viva dalle macerie dopo 65 ore

IZMIR - Una bambina di tre anni è stata salvata viva dai resti di un condominio crollato a Smirne, in Turchia, dopo il forte terremoto di venerdì.

Lo ha comunicato l'agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Il recupero della piccola è avvenuto oggi in mattinata, 65 ore dopo il devastante terremoto. La notizia del salvataggio è arrivata, inoltre, poche ore dopo il recupero di un'altra bambina, portata in superficie in sicurezza dalle squadre di soccorso dopo essere rimasta intrappolata per 58 ore sotto le macerie.

Durante l'emozionante e drammatico momento del salvataggio, decine di spettatori hanno applaudito e acclamato i soccorritori. Secondo Anadolu, la piccola è stata soccorsa prima sul posto e poi trasferita in un ospedale locale.

«Quando ho allungato la mia mano, lei l'ha presa e non l'ha più lasciata finché non l'ho portata nella tenda dei soccorsi», ha raccontato alle tv locali Muammer Celik, il vigile del fuoco che ha salvato la piccola, come riporta l'agenzia di stampa Keystone-ATS.

L'ultimo bilancio del sisma di magnitudo 7.0 che ha colpito il Mar Egeo indica 83 vittime e 962 feriti.

Sono state poi registrate più di 900 scosse di assestamento dopo il terremoto iniziale, 42 delle quali con una magnitudo superiore a 4,0, ha dichiarato l'agenzia turca per i disastri.

keystone-sda.ch (ISTANBUL FIRE DEPARTMENT HANDOUT)