Sequestrati profumi contraffatti per oltre 100mila euro

GALLARATE - Gli agenti del Commissariato di polizia e i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallarate hanno sequestrato un imponente quantitativo di profumi taroccati, denaro contante e un'autovettura.

Tutto è nato quando due uomini sono stati notati in un parcheggio della località in provincia di Varese: erano all'esterno delle rispettive auto e sull'abitacolo di una di queste c'era una scatola di cartone diverse confezioni di profumo, riportanti i marchi di diversi e noti brand della moda. Le giustificazioni (e i precedenti per riciclaggio di uno dei due) hanno portato gli investigatori a compiere una perquisizione, che ha portato alla luce scatole con oltre 150 confezioni di profumi di celebri marche, che non rispettavano i canoni di confezionamento ed etichettatura dei prodotti originali. Inoltre sono stati scoperti numerosi documenti e manoscritti indicanti rendiconti di vendita e acquisto di profumi, insieme a 3500 euro in contanti, provento dell’attività di vendita illecita.

I controlli all'interno di un magazzino hanno infine permesso di ritrovare 1700 confezioni di profumo non in regola. Il valore di mercato dei prodotti sequestrati supera i 100mila euro.

Le due persone fermate sono state denunciate per ricettazione e introduzione nel territorio nazionale e messa in vendita di prodotti con segni falsi.

GUARDIA DI FINANZA