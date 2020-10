Un milione di contagi in due giorni, il mondo supera i 45 milioni di casi

NEW YORK - Il bilancio dei casi di coronavirus registrati nel mondo ha superato oggi quota 45 milioni, con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui le infezioni a livello globale sono oggi 45'028'250 rispetto ai 44'059'551 di martedì. I morti causati dal virus nel mondo sono 1'181'075, mentre le persone guarite sono 30'301'655.

Record americano - Sono oltre 91'000 i nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti per le ultime 24 ore. Si tratta di una cifra record, la più alta da quando è iniziata la pandemia.

L'Ue si coordina su vaccino e presa carico malati - «Dobbiamo condividere i dati in tempo reale con la piattaforma del Centro di prevenzione e controllo delle malattie (ecdc). Più lo facciamo, migliore sarà il nostro coordinamento. Ad esempio è possibile farlo sulle capacità delle terapie intensive. Stasera la Commissione europea ha stanziato 220 milioni di euro per il trasferimento dei pazienti». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la videoconferenza di ieri dei 27 leader sulla situazione legata al coronavirus. Quando avremo il vaccino, i sistemi nazionali dovranno «essere pronti», per questo «chiediamo agli Stati membri di farci avere i loro piani di vaccinazione per garantire che tutti siano pronti al momento giusto», ha aggiunto von der Leyen, ricordando che tutti i 27 Paesi avranno accesso al vaccino nello stesso momento, e sulla base del numero di abitanti.