Uomo armato ucciso dalla polizia ad Avignone

AVIGNONE - A poche ore dall'assalto alla chiesa di Notre-Dame di Nizza, dal sud della Francia giunge la notizia di un secondo possibile attacco terroristico.

Un uomo armato di un coltello è stato ucciso dalla polizia ad Avignone: è quanto riferisce radio Europe 1, precisando che l'uomo avrebbe tentato di attaccare dei poliziotti in strada, verso le 11.15. L'aggressore avrebbe gridato "Allahu Akbar", grido d'incitamento che significa "Dio è il più grande" e che viene comunemente usato dai terroristi di matrice islamista.

Attacco al consolato francese a Gedda - Intanto, si registra pure un attacco al consolato francese a Gedda, in Arabia Saudita, dove una guardia è stata ferita da un assalitore. Quest'ultimo sarebbe un cittadino saudita. Lo riferiscono i media locali.

«L'ambasciata di Francia condanna fermamente questo attacco contro una sede diplomatica ne niente può giustificare», scrive la rappresentanza francese a Riad come riporta France Info.

Attentati antifrancesi? - Quest'ultimo assalto e i due avvenuti in mattinata in Francia potrebbero essere legati alle recenti tensioni che contrappongono Parigi e il mondo islamico. Da quest'ultimo arrivano accuse di islamofobia per la campagna anti islamista lanciata da Parigi. La stretta francese è seguita all'uccisione, due settimane or sono, del docente di scuola media Samuel Paty, che aveva mostrato ai suoi allievi le caricature su Maometto di Charlie Hebdo nell'ambito di una lezione sulla libertà d'espressione.