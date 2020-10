Tre morti a Nizza. L'assalitore: «Ho agito da solo»

NIZZA - È di tre morti e diversi feriti il bilancio dell'aggressione all'arma bianca avvenuta questa mattina a Nizza. L'attacco è avvenuto nella cattedrale di Notre-Dame. La polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona e poi, dopo essere intervenuta sul posto, ha arrestato il responsabile.

Le vittime - Il sacrestano di Notre-Dame e due donne, una settantenne e una mamma di 40 anni, sono le vittime dell'attacco di oggi nella basilica. Una donna di circa 70 anni è stata ferita profondamente alla gola, quasi decapitata, secondo quanto riferiscono fonti della polizia scientifica a France Info. Il suo corpo giaceva nei pressi dell'acquasantiera. Ucciso anche il sacrestano, un laico stipendiato dalla diocesi. Aveva circa 50 anni ed era padre di due bambini. È stato sgozzato. La terza vittima è una donna di circa 40 anni, morta all'esterno della basilica dopo essere fuggita per rifugiarsi in un bar, dove è deceduta per le conseguenze delle ferite profonde alla gola. Prima di morire il suo ultimo pensiero è stato per i suoi bambini: «Dite ai miei figli che li amo».

L'attentatore - «L'autore dell'attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar», ha riferito invece il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, intervistato da BFM-TV. Per Estrosi, «non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco». Fonti di polizia e del governo confermano che l'assalitore è stato ferito e arrestato: al momento si trova in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi.

L'uomo si chiamerebbe Brahim e ha parlato in arabo alla polizia dopo il suo arresto, riferiscono vari media francesi. Una volta ricoverato, avrebbe spiegato di non avere complici.

Macron a Nizza e si torna allo stato d'emergenza attentati - Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha annunciato su Twitter la convocazione di una riunione di crisi. Il risultato è la riattivazione dello stato d'emergenza attentati, secondo il sito di Radio Europe 1. Darmanin ha inoltre diramato una comunicazione ai prefetti: «Rafforzamento della sorveglianza dei luoghi di culto dopo l'attacco all'arma bianca a Nizza». Anche il Presidente Emmanuel Macron si è recato sul luogo.

Il primo ministro Jean Castex ha annunciato davanti ai deputati all'Assemblea nazionale che sarà varato subito il piano "Vigipirate" di allerta antiterrorismo in tutto il paese al suo «massimo livello», quello denominato «attentato imminente». Castex, riferendo sull'attentato di Nizza dopo aver sospeso la seduta sull'instaurazione del lockdown per recarsi alla cellula di crisi al ministero dell'interno, ha detto che «la risposta della Francia sarà ferma, implacabile e immediata».

La condanna - Unanime la condanna di quanto avvenuto a Nizza. Tra i messaggi di cordoglio e le prese di distanza ci sono anche quelle del Consiglio francese del culto musulmano e quello della Turchia: Ankara - impegnata in questi giorni in una rovente polemica con Parigi - condanna «fermamente» l'attacco «selvaggio» avvenuto nella città meridionale.

Attacco al consolato francese a Gedda - Intanto, si registra pure un attacco al consolato francese a Gedda, in Arabia Saudita, dove una guardia è stata ferita da un assalitore. Quest'ultimo sarebbe un cittadino saudita. Lo riferiscono i media locali.

«L'ambasciata di Francia condanna fermamente questo attacco contro una sede diplomatica ne niente può giustificare», scrive la rappresentanza francese a Riad come riporta France Info.

Attentati antifrancesi? - Quest'ultimo assalto e quello avvenuto in mattinata a Nizza potrebbero essere legati alle recenti tensioni che contrappongono Parigi e il mondo islamico. Da quest'ultimo arrivano in particolare accuse di islamofobia per la campagna anti islamista lanciata da Parigi. La stretta francese è seguita all'uccisione, due settimane or sono, del docente di scuola media Samuel Paty, che, nell'ambito di una lezione sulla libertà d'espressione, aveva mostrato ai suoi allievi le caricature su Maometto di Charlie Hebdo.

