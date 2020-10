La seconda ondata dei record in Europa

BRUXELLES - Nuovo triste primato in Belgio: con 5'924 pazienti ricoverati negli ospedali del Paese è stato superato il picco registrato il 9 aprile scorso (5'759 ricoverati) durante la prima ondata della pandemia. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie nazionali. Le persone in terapia intensiva sono attualmente 993, un livello che si sta avvicinando al massimo (1'235) raggiunto durante la prima ondata. E per il secondo giorno consecutivo i morti hanno superato quota 130: 139 ieri e 132 oggi. La media nazionale del tasso di positività ai test è del 23,6%, ma occorre tenere conto che ormai le analisi vengono effettuate solo sulle persone che presentano sintomi sospetti.

Nuovo record in Germania - Il Robert Koch Institut ha segnalato per la prima volta oltre 16'000 nuovi contagi in 24 ore in Germania. Precisamente, il numero dei casi d'infezione registrato è 16'774 e ci sono state 89 vittime, che portano il bilancio complessivo della pandemia a 10'272 morti. Ieri la cancelliera Angela Merkel, dopo la riunione con i Länder, ha annunciato un "lockdown light" che scatterà da lunedì 2 novembre. Si chiudono ristoranti, locali e attività ricreative e di intrattenimento per tutto il mese, mantenendo aperte scuole, asili e negozi.