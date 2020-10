In Lombardia è scattato il coprifuoco... e ci sono le prime multe

MILANO - Cresce l'allarme in Lombardia per la seconda ondata della pandemia da coronavirus: un appello a rispettare le regole per evitare i contagi lo ha fatto nuovamente anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana. «Chiedo ai cittadini - ha detto il governatore - la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengano applicate, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste. Lo chiedo con il cuore in mano, con la coscienza che i cittadini hanno dato una risposta eccellente nella precedente ondata. Chiedo loro di fare questo sacrificio».

In particolare «alle persone più fragili e anziane, a chi ha patologie» l'appello di Fontana è a stare «a casa il più possibile ed evitare contatti». Un secondo lockdown sarebbe «insopportabile per tutto il Paese, se completo rischieremmo di non essere in grado di risollevarci», ha poi detto Fontana nel corso della mattinata, spiegando che «noi stiamo facendo tutti i tentativi per eliminare ipotesi di questo genere».

Ridotta l'attività chirurgica - La Regione Lombardia nel frattempo ha deciso la graduale riduzione delle attività di chirurgia ordinaria, ovvero delle operazioni programmate differibili (quindi non le urgenze). La riduzione varia a seconda degli ospedali in base alla situazione di ciascuno.

Milano: 50 controlli dopo le 23 - Sono 50 le persone controllate dalla polizia durante le verifiche notturne per il primo giorno di coprifuoco a Milano. Tra le persone fermate c'è un 28enne che è stato prima multato per aver preso un taxi fuori orario (peraltro senza pagarlo) e poi denunciato perché ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale.

Dai controlli è emerso che il 28enne, con numerosi precedenti, era già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano dalle 22 alle 7. Per questo motivo è stato denunciato per la violazione della misura ed è stato multato con 280 euro per non aver rispettato l'ordinanza sugli spostamenti dalle 23 alle 5. Inoltre, il tassista si è riservato di denunciarlo per insolvenza fraudolenta qualora il cliente non dovesse pagare la corsa, che ammonta a 200 euro.